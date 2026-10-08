Demonstranten onderbreken Trump-bijeenkomst in Texas

SAN ANTONIO (ANP/AFP) - President Donald Trump is tijdens een bijeenkomst in Texas herhaaldelijk onderbroken door demonstranten. Volgens Amerikaanse media werden zo'n twaalf mensen afgevoerd. Een van hen werd fysiek aangevallen door een oudere Trump-aanhanger toen hij de arena probeerde te verlaten.

Trump stapte even weg bij de microfoon nadat een demonstrant leek te proberen het podium te benaderen. "Hij gaat terug naar huis, naar mama", zei de president nadat de man was weggehaald. "Maar wat hij niet weet, is dat zijn moeder op Trump heeft gestemd."

De 80-jarige Republikein deed de ordeverstoorders af als "betaalde demonstranten". De menigte scandeerde steeds "U-S-A!" en joelde de demonstranten uit.

Verkiezingscampagne

Trump heeft de afgelopen weken door het hele land bijeenkomsten gehouden in de stijl van een verkiezingscampagne, om kwetsbare kandidaten bij de tussentijdse verkiezingen van november te steunen.

Zijn partij dreigt de meerderheid in beide huizen van het Congres kwijt te raken. Dat zou kunnen betekenen dat hij opnieuw verantwoording moet afleggen aan een tak van het Amerikaanse bestuur die zijn macht moet controleren.