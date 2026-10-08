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VN: El Niño bereikt in december zijn hoogtepunt

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP/AFP) - El Niño wordt de komende tijd nog krachtiger voordat het in december zijn hoogtepunt bereikt. Dat hebben de Verenigde Naties gemeld. De VN waarschuwen dat het verschijnsel mogelijk een van de sterkste is sinds in elk geval 1950.
Het weerfenomeen zorgt naar verwachting voor hogere temperaturen op een groot deel van de aarde, aldus het weer- en klimaatagentschap van de VN. De gevolgen komen boven op de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
"Het zorgt er waarschijnlijk voor dat het op een groot deel van de wereld warmer wordt dan normaal en dat regenpatronen verschuiven. Daardoor neemt in verschillende regio's het risico op droogte en overstromingen toe", aldus de World Meteorological Organization (WMO), de klimaatorganisatie van de VN.
El Niño verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
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