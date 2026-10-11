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Saudi-Arabië meldt nieuwe aanval op luchthaven van Riyad

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Een dag na de dodelijke aanval op het vliegveld van Riyad heeft een onbekend projectiel opnieuw een terminal van de luchthaven geraakt, meldt de door Saudi-Arabië geleide internationale coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen.
"Het projectiel trof Terminal 4 van de internationale luchthaven King Khalid en hierdoor brak brand uit", zei een woordvoerder van de coalitie, generaal-majoor Turki al-Malki. Hij voegde eraan toe dat de luchtverdediging in de nabijheid van de luchthaven ook "een kruisvluchtwapen heeft onderschept en vernietigd".
Door de aanval op het vliegveld een dag eerder kwamen zeker twaalf mensen om het leven en raakten meer dan driehonderd mensen gewond. Het is de dodelijkste aanval in Saudi-Arabië sinds mei 2015. Ook eerder deze week namen de Houthi's het vliegveld al onder vuur.
Na de aanval van zaterdag riepen de Houthi's reizigers en luchtvaartmaatschappijen op geen gebruik te maken van luchthavens in Saudi-Arabië.
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