ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstranten verbijsterd over politiegeweld bij protest Den Haag

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 1:34
anp200526001 1
DEN HAAG (ANP) - De pro-Palestijnse demonstranten die dinsdag zijn aangehouden in Den Haag in de buurt van de Tweede Kamer beklagen zich over de opstelling van de politie. De politie zou zich zonder duidelijke reden agressief hebben opgesteld en geweld hebben gebruikt.
Een van de aanwezigen was de vader van Jesse van Schaik, een van de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. "Ik ben echt verbijsterd door het optreden van de politie", zegt hij. Volgens hem wilden de demonstranten naar de agenten luisteren, maar kregen ze daar de kans niet voor en sloegen agenten op een gegeven moment met wapenstokken hard in op de demonstranten. Hij overweegt stappen te nemen tegen de politie.
Ook een woordvoerder van Global Sumud Flotilla Nederland laat weten dat sommige aanwezigen slechts één vordering hadden gehoord voordat ze werden aangehouden. "Vervolgens ging de politie op dreigende wijze om de demonstranten heen staan en dwong ze hen met geweld zich weg te bewegen richting de steeg die naar de Tweede Kamer toe leidt. Hierbij werd geweld toegepast door middel van wapenstokken." Ook waren er volgens haar demonstranten die pas later aankwamen zonder te weten dat de politie had gevorderd en die ook werden aangehouden.
De onaangekondigde demonstratie om aandacht te vragen voor de Flotilla begon rond 16.00 uur bij het Tweede Kamergebouw. Daar moesten ze al snel weg van de politie. Die geeft aan dat de demonstranten "meermaals" is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze "ruim de kans hebben gehad" om daarheen te verplaatsen. Ruim zeventig mensen zijn vervolgens aangehouden.
Verder laat een politiewoordvoerster weten dat de balans nog precies wordt opgemaakt over het verloop van het politieoptreden. Ze kan daarom niet op elk detail reageren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading