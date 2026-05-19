Venezuela laat voor vrijdag 300 politieke gevangenen vrij

CARACAS (ANP/AFP) - De voorzitter van het Venezolaanse parlement, Jorge Rodríguez, heeft beloofd om voor vrijdag driehonderd politieke gevangenen vrij te laten.

"Sommigen van hen waren betrokken bij bewezen misdrijven, anderen zijn minderjarig, ouder dan 70 jaar of lijden aan een medische aandoening", aldus de parlementsvoorzitter, die een broer is van interim-president Delcy Rodríguez. Zij volgde Nicolás Maduro op na zijn ontvoering in januari door het Amerikaanse leger.

Onder de vrijgelatenen bevinden zich volgens de voorzitter voormalige politieagenten van de Metropolitan Police die betrokken waren bij de gebeurtenissen van april 2002. Destijds werd president Hugo Chávez (1999-2013) kortstondig door het leger afgezet.

Volgens de ngo Foro Penal zijn sinds januari bijna 800 mensen vrijgelaten. 186 van die gevangenen kwamen vrij dankzij de amnestiewet die in februari onder druk van Washington werd aangenomen. Critici vinden dat de amnestiewet tot nu toe tot te weinig vrijlatingen leidt.