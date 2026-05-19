ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Venezuela laat voor vrijdag 300 politieke gevangenen vrij

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 1:36
anp200526002 1
CARACAS (ANP/AFP) - De voorzitter van het Venezolaanse parlement, Jorge Rodríguez, heeft beloofd om voor vrijdag driehonderd politieke gevangenen vrij te laten.
"Sommigen van hen waren betrokken bij bewezen misdrijven, anderen zijn minderjarig, ouder dan 70 jaar of lijden aan een medische aandoening", aldus de parlementsvoorzitter, die een broer is van interim-president Delcy Rodríguez. Zij volgde Nicolás Maduro op na zijn ontvoering in januari door het Amerikaanse leger.
Onder de vrijgelatenen bevinden zich volgens de voorzitter voormalige politieagenten van de Metropolitan Police die betrokken waren bij de gebeurtenissen van april 2002. Destijds werd president Hugo Chávez (1999-2013) kortstondig door het leger afgezet.
Volgens de ngo Foro Penal zijn sinds januari bijna 800 mensen vrijgelaten. 186 van die gevangenen kwamen vrij dankzij de amnestiewet die in februari onder druk van Washington werd aangenomen. Critici vinden dat de amnestiewet tot nu toe tot te weinig vrijlatingen leidt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading