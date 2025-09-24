ECONOMIE
Demonstraties in Hoofddorp rond azc beëindigd, 'was grimmig'

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 21:00
anp240925188 1
HOOFDDORP (ANP) - Demonstraties rondom een asielzoekerscentrum (azc) in Hoofddorp zijn woensdagavond beëindigd, zegt een woordvoerster van de gemeente Haarlemmermeer. "Het lijkt erop dat langzaam de rust terugkeert", zegt ze.
Eerder woensdag werd er met vuurwerk en stenen gegooid naar betogers tegen het azc door tegendemonstranten. Ook gingen er stenen richting het asielzoekerscentrum zelf. De woordvoerster noemde de sfeer "grimmig".
Demonstranten hadden een koranverbranding aangekondigd op die locatie, die woensdagavond ook werd uitgevoerd door Pegida-voorman Edwin Wagensveld.
Kort geding
Aanvankelijk had de gemeente de verbranding bij het azc aan de Planeetbaan verboden vanwege een gemeentelijk verbod op open vuur. Hiertegen had onder meer Wagensveld een kort geding aangespannen. De rechtbank in Haarlem bepaalde dat de verbranding, onder voorwaarden, mocht doorgaan.
Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt woensdagavond. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er zijn aangehouden. Eerder woensdag sprak de politie van een aanhouding op de locatie van de demonstraties.
