Microsoft biedt nieuwe gratis optie voor beveiliging Windows 10

REDMOND (ANP/AFP) - Microsoft geeft Europese gebruikers van besturingssysteem Windows 10 de mogelijkheid om langer belangrijke beveiligingsupdates te krijgen zonder daarvoor te betalen. Ze moeten daarvoor wel een Microsoft-account hebben.

Microsoft stopt per 14 oktober met de ondersteuning van Windows 10, maar klanten met oudere computers kunnen niet upgraden naar Windows 11. Consumentenorganisaties in Europa waren daarom kritisch op het besluit. Zonder ondersteuning krijgen computers met Windows 10 namelijk ook geen beveiligingsupdates, wat de risico's op cyberaanvallen vergroot.

Microsoft meldt gebruikers met oudere computers nu dat zij zonder extra kosten nog een jaar lang de noodzakelijke beveiligingsupdates kunnen krijgen voor Windows 10. Eerder bood Microsoft een eenjarige verlenging van de veiligheidsupdates aan voor 30 dollar. Ook bood het bedrijf die dienst aan voor klanten die gebruikmaken van een back-updienst of een soort spaarpunten voor Microsoft-diensten inzetten.