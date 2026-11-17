MANILLA (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag aangekomen in Manilla, waar in de buurt van het vliegveld duizenden mensen protesteerden tegen zijn aanwezigheid rond de ASEAN-top. Ze droegen spandoeken met teksten als "Trump nu weg".

Trump is aan de zijlijn van de regionale top in Manilla voor een ontmoeting met het informele quad-bondgenootschap. Dat bestaat naast de Verenigde Staten uit India, Japan en Australië. Ook bezoekt hij de staatshoofden van de ASEAN-landen en woont hij een galadiner bij.

Na het korte bezoek reist Trump door naar China, waar hij donderdag aan tafel zit met de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Er hebben tot nu toe nog nooit trilaterale gesprekken plaatsgevonden tussen de grootmachten.