Den Haag: verkeersdrukte bij afgesloten locatie NAVO-top stabiel

DEN HAAG (ANP) - De verkeersdrukte rond het World Forum in Den Haag, waar volgende maand de NAVO-top wordt gehouden, is volgens de gemeente "stabiel en beheersbaar". Tijdens de spits is het wel drukker geworden op enkele wegen in de buurt, maar dat was verwacht, meldt de gemeente.

Voor het gebouw loopt de Johan de Wittlaan, een belangrijke doorgaande weg. Op het asfalt zijn twee tijdelijke gebouwen neergezet voor de top. Daarom is de weg een maand geleden afgesloten. Dat duurt tot augustus.

Volgens de gemeente was er "merkbaar meer verkeer" in het gebied rond het World Forum in de eerste dagen na de afsluiting. Grote opstoppingen waren er toen niet. "Al snel stabiliseerde de situatie. Reizigers passen hun routes aan, zoals vooraf werd verwacht." Sommige stoplichten zijn aangepast, zodat ze langer op groen blijven.