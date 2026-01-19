Denemarken en Groenland dringen bij Rutte aan op NAVO-missie

BRUSSEL (ANP) - Groenland en Denemarken hebben NAVO-chef Mark Rutte nog eens gevraagd om een militaire NAVO-missie op te tuigen om het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland te beschermen. De defensieminister van Denemarken en de buitenlandminister van Groenland, dat bij het koninkrijk Denemarken hoort, deden dat op bezoek op het NAVO-hoofdkwartier. Wat Rutte antwoordde, laten ze in het midden, melden omroep TV 2 en andere Deense media.

Denemarken en een aantal medestanders in de NAVO stelden de missie, die Noordpoolschildwacht (Arctic Sentry) zou kunnen gaan heten, al eerder voor. Ze hopen dat zo'n missie de VS laat zien dat ze de veiligheid van Groenland en het noordpoolgebied serieus nemen en de Amerikanen ervan weerhoudt het eiland met dwang in te lijven.