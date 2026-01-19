ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Denemarken en Groenland dringen bij Rutte aan op NAVO-missie

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:20
anp190126173 1
BRUSSEL (ANP) - Groenland en Denemarken hebben NAVO-chef Mark Rutte nog eens gevraagd om een militaire NAVO-missie op te tuigen om het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland te beschermen. De defensieminister van Denemarken en de buitenlandminister van Groenland, dat bij het koninkrijk Denemarken hoort, deden dat op bezoek op het NAVO-hoofdkwartier. Wat Rutte antwoordde, laten ze in het midden, melden omroep TV 2 en andere Deense media.
Denemarken en een aantal medestanders in de NAVO stelden de missie, die Noordpoolschildwacht (Arctic Sentry) zou kunnen gaan heten, al eerder voor. Ze hopen dat zo'n missie de VS laat zien dat ze de veiligheid van Groenland en het noordpoolgebied serieus nemen en de Amerikanen ervan weerhoudt het eiland met dwang in te lijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading