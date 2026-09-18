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Denemarken komt sneller met hulp voor Kyiv na lichtkogelincident

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:23
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KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Denemarken gaat nieuwe steun voor Oekraïne sneller overmaken. Dat gebeurt omdat maandag een incident plaatsvond waarbij een Russisch oorlogsschip lichtkogels afvuurde richting een Deense helikopter.
Denemarken komt Oekraïne te hulp met een pakket van nog eens 1,8 miljard kroon (240 miljoen euro). Het dient vooral om de Oekraïense luchtverdediging te versterken, zei buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen.
Het incident met het Russische schip vond plaats in internationale wateren ten zuiden van Denemarken. Rasmussen noemde het een ernstige provocatie en zei dat er nu dus gevolgen zijn voor Rusland.
"Het maakt deel uit van een breder Europees patroon waarin Rusland de spanningen opvoert en voortdurend grenzen opzoekt om te proberen onze samenwerking en onze steun aan Oekraïne te ontwrichten", zei de minister, wiens land een van de grootste donoren van Oekraïne is. Hij benadrukte dat provocaties er niet toe zullen leiden dat Denemarken die steun stopzet.
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