Denemarken: onderhandelingen met VS kunnen snel beginnen

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De onderhandelingen tussen de VS en Denemarken over het versterken van de veiligheid in de Noordpoolregio kunnen "redelijk snel" beginnen. Dat heeft de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Løkke Rasmussen, gezegd tegen de Deense publieke omroep. Rasmussen zei niet publiek te zullen maken wanneer die gesprekken plaatsvinden, omdat dat een "kalm proces" in de weg staat.

Eerder op vrijdag had de Deense premier Mette Frederiksen een ontmoeting met NAVO-chef Mark Rutte om het te hebben over de aangekondigde versterking van de veiligheid van de Noordpoolregio.

Na dagen van wat de Finse president Alexander Stubb "hectische diplomatie" noemde, lukte het Europese landen de VS ervan te overtuigen aangekondigde importheffingen tegen hen in te trekken. President Donald Trump zei donderdag na zijn ontmoeting met Rutte dat hij "alles wat hij wilde" had gekregen. Rutte sprak onder meer van het vergroten van de militaire aanwezigheid op Groenland.