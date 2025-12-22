Denemarken ontbiedt Amerikaanse ambassadeur om Groenland-gezant

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Deense minister van Buitenlandse Zaken gaat de Amerikaanse ambassadeur in zijn land ontbieden, omdat hij het niet eens is met de Amerikaanse aanwijzing van een speciale gezant voor Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump wil het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk, toevoegen aan de Verenigde Staten.

Minister Lars Løkke Rasmussen heeft wederom kritisch gereageerd. "Ik ben diep verontwaardigd over de benoeming en de verklaring, die ik totaal onacceptabel vind", aldus Rasmussen tegen de Deense nieuwszender TV2. Hij voegde eraan toe dat zijn ministerie de Amerikaanse ambassadeur de komende dagen zal ontbieden "om opheldering te krijgen".

Trump maakte de functie van gezant in de nacht van zondag op maandag bekend en zei dat deze ging naar de gouverneur van Louisiana, Jeff Landry. De gouverneur verklaarde daarna dat het een "eer is" Trump te dienen "in deze vrijwilligersfunctie om Groenland onderdeel te maken van de VS".