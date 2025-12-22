ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Denemarken ontbiedt Amerikaanse ambassadeur om Groenland-gezant

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 11:23
anp221225086 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Deense minister van Buitenlandse Zaken gaat de Amerikaanse ambassadeur in zijn land ontbieden, omdat hij het niet eens is met de Amerikaanse aanwijzing van een speciale gezant voor Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump wil het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk, toevoegen aan de Verenigde Staten.
Minister Lars Løkke Rasmussen heeft wederom kritisch gereageerd. "Ik ben diep verontwaardigd over de benoeming en de verklaring, die ik totaal onacceptabel vind", aldus Rasmussen tegen de Deense nieuwszender TV2. Hij voegde eraan toe dat zijn ministerie de Amerikaanse ambassadeur de komende dagen zal ontbieden "om opheldering te krijgen".
Trump maakte de functie van gezant in de nacht van zondag op maandag bekend en zei dat deze ging naar de gouverneur van Louisiana, Jeff Landry. De gouverneur verklaarde daarna dat het een "eer is" Trump te dienen "in deze vrijwilligersfunctie om Groenland onderdeel te maken van de VS".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

Loading