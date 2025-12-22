Historisch olympisch ticket voor kunstrijpaar Tsiba en Danilova

ARNHEM (ANP) - Het kunstrijpaar Michel Tsiba en Daria Danilova mag alsnog deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF heeft het verzoek van schaatsbond KNSB om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen ingewilligd. Het wordt de eerste keer dat een Nederlands kunstrijpaar meedoet aan de Winterspelen.

Het paar voldeed op de wereldkampioenschappen kunstschaatsen in maart in Boston met de vijftiende plaats aan de internationale kwalificatie-eis, maar NOC*NSF had als eis een plek bij de eerste veertien gesteld. Tsiba en Danilova slaagden er vervolgens niet in aan een aanvullende eis te voldoen: twee keer een specifieke score van minimaal 173,89 punten na de korte kür en de vrije kür in twee aangewezen internationale wedstrijden.

Cats heeft na het verzoek van de KNSB geoordeeld dat er sprake is van "bijzondere omstandigheden" en acht deelname "sporttechnisch verantwoord".