Duitsland telde dit jaar meer dan duizend verdachte dronevluchten

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 11:21

BERLIJN (ANP) - In Duitsland zijn dit jaar meer dan duizend verdachte dronevluchten geregistreerd, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens hoofdaanklager Holger Münch zijn die toestellen vooral gespot bij vliegvelden en militaire faciliteiten, maar ook bij andere belangrijke infrastructuurpunten, zoals havens.
Het OM houdt sinds begin dit jaar een lijst bij met verdachte dronevluchten, zegt Münch in een interview met de krant Bild. Hij brengt de drones in verband met Rusland, maar zegt ook dat het lastig is om te achterhalen wie er precies achter de vluchten zit en of het echt om dreigingen gaat. "Het probleem is: het gaat om visuele waarnemingen. Daar zitten ook foute meldingen tussen, bijvoorbeeld bij slecht weer of 's nachts. Dat betekent dat het niet altijd om een echte drone gaat. En niet elke drone is een 'warme groet' uit Moskou. Om dat vast te stellen is allesbehalve eenvoudig."
Volgens Münch probeert Rusland met drones informatie te winnen, maar vooral onrust te zaaien.
