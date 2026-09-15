Denemarken ontstemd om afschieten lichtkogels door Russisch schip

KOPENHAGEN (ANP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat veroordeeld als een "roekeloze actie". De lichtkogels raakten volgens de Deense krijgsmacht maandagavond bijna een militaire helikopter.

"Deze Russische acties zijn bedoeld om te intimideren en om ons te verdelen", schrijft Frederiksen in een verklaring op X. "Dat zal niet lukken. Wij zullen niet wankelen."

Volgens de Denen was de militaire helikopter bezig met een routineoperatie om foto's te nemen van het Russische fregat, toen die opeens schoot met lichtkogels.

Het Russische schip bevond zich in de internationale wateren, in de buurt van Gedser. Dat is de zuidelijkste plaats van Denemarken en ligt ten noorden van het Duitse Rostock, aan de andere kant van de Oostzee.