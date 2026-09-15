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Trein reed tegen materiaal op spoor bij Steenwijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 10:50
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STEENWIJK (ANP) - De trein die dinsdagochtend materiaal heeft geraakt dat op het spoor was gelegd, reed bij het Overijsselse Steenwijk. Spoorbeheerder ProRail bevestigt een bericht van de NOS daarover. Het ging om een NS-trein. Volgens een woordvoerder van het spoorbedrijf is er geen gevaar geweest voor de inzittenden.
Om wat voor materiaal het precies ging, is onduidelijk. Op diverse plaatsen in het land lagen dinsdagochtend verschillende materialen op het spoor, waaronder buizen. Volgens ProRail leidt het geen twijfel dat die moedwillig zijn neergelegd. Wie dat heeft gedaan en waarom, is onbekend.
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