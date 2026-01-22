Dag OV-chipkaart, hallo OV-pas: dit verandert er allemaal voor jou

Na bijna twintig jaar trouwe dienst gaat de OV-chipkaart met pensioen. De opvolger heet simpelweg: de OV-pas. Minder plastic, meer digitaal en vooral: technisch bij de tijd. Maar wat betekent dat concreet voor jou als reiziger? En moet je extra in de buidel tasten om met de nieuwe pas in de bus of trein te mogen reizen?

De OV-chipkaart stamt uit 2007. In een tijd waarin contactloos betalen, mobiel afrekenen en digitale wallets nog toekomstmuziek waren. Inmiddels is dat de norm en kan de oude kaart het tempo niet meer bijhouden. Daarom komt OVpay, het nieuwe systeem waarmee je kunt inchecken met je betaalpas, telefoon en met de nieuwe OV-pas.

Geen fysieke pas meer nodig

Het grootste verschil zit onder de motorkap. Bij de OV-chipkaart staat alle informatie op de kaart zelf. Bij de OV-pas staat alles in een online account: reizen, saldo en abonnementen. Daardoor kun je de pas straks ook toevoegen aan de wallet op je smartphone. Er is geen fysieke kaart meer nodig, al blijft die wel bestaan voor wie dat wil.

Niet iedereen kan (of wil) met een bankpas of telefoon reizen. Daarom blijft er een fysieke OV-pas voor mensen met een abonnement, een studentenreisproduct of voor reizigers die anoniem willen blijven. Die pas moet je uiterlijk eind 2027 in bezit hebben; daarna wordt de OV-chipkaart niet meer geaccepteerd.

Nu al overstappen?

Een nieuwe OV-pas kost zes euro. Reis je zonder abonnement of met leeftijdskorting, dan kun je nu al overstappen. Heb je een NS-abonnement of studentenreisproduct, dan moet je nog even wachten. “Je krijgt hem opgestuurd en het abonnement staat er dan al op”, zegt Gebrand Corbee van Ovpay tegen Radar. In dat geval hoef je niet zelf te betalen.

Heb je nog geld op je oude OV-chipkaart staan? Dat wordt niet automatisch overgezet. Je kunt het saldo terugvragen via de website van OV-chipkaart met je kaartnummer en vervaldatum.

Meerdere abonnementen op één pas

Een grote verbetering: de OV-pas kan meerdere abonnementen tegelijk bevatten. “Je kunt meerdere abonnementen toevoegen aan dit account. En op het moment dat je incheckt, berekent de pas zelf welk abonnement voor jou als reiziger het voordeligst is”, legt Corbee uit. Zo kan de pas bijvoorbeeld stoppen bij een dagmaximum, zoals bij GVB het geval is.

Er staat geen foto meer op de pas zelf, maar misbruik wordt voorkomen. “Als je een kortingsproduct hebt dat aan jou gekoppeld is, dan gaat dat samen met een foto.” Bij controle kan die foto worden bekeken. De OV-pas is dus persoonlijker dan hij eruitziet.