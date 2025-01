Denen versterken defensie na interesse Trump in Groenland

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken versterkt zijn militaire aanwezigheid in het Noordpoolgebied, kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw zijn interesse heeft getoond in het deels autonome Deense eiland Groenland. De Deense regering heeft besloten bijna 15 miljard Deense kronen uit te trekken, omgerekend 2 miljard euro, voor onder meer drie marineschepen.

Trump belde onlangs met de Deense premier Mette Frederiksen over Groenland. Frederiksen zei dat ze in het gesprek heeft herhaald dat Groenland niet te koop is. Volgens The Financial Times verliep het contact "verschrikkelijk" en zou Trump agressief zijn geweest en hebben gedreigd met handelstarieven voor Denemarken. Volgens een diplomaat zijn de Denen nu in crisismodus.

Trump wil Groenland, dat strategisch ligt en rijk is aan bodemschatten, het liefst inlijven. Hij sloot militaire of economische macht niet uit om Denemarken over te halen het eiland over te dragen.