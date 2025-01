Guterres: VS moeten meer hulpprojecten ontzien

NEW YORK (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres maakt zich ernstig zorgen om het bevriezen van bijna alle Amerikaanse hulp in het buitenland. De Verenigde Staten maakten vrijdag bekend de buitenlandse hulp voor negentig dagen op te schorten om de hulpprogramma's in lijn te brengen met Donald Trumps buitenlandbeleid.

Alleen noodvoedselhulp en militaire financiering voor Israël en Egypte zouden zijn uitgezonderd. "De secretaris-generaal roept op aanvullende uitzonderingen te overwegen om de aanhoudende levering te waarborgen van essentiële ontwikkelings- en humanitaire activiteiten", laat Guterres' woordvoerder weten.

Guterres wijst erop dat de hulp essentieel is voor "de kwetsbaarste gemeenschappen wereldwijd, waarvan de levens en bestaansmiddelen afhankelijk zijn van deze steun."