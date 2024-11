DENK klaagt over hypocrisie en geeft schuld aan 'Maccabi-tuig'

DEN HAAG (ANP) - De verontwaardiging over aanvallen op Joodse voetbalsupporters is schijnheilig, vindt DENK-leider Stephan van Baarle. Juist die supporters misdroegen zich, stelt hij op X. "Dit genocidale Maccabi-tuig had aangepakt en uitgezet moeten worden."

Politiek Den Haag reageert geschokt op beelden van geweld tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv, maar volgens Van Baarle leggen zijn collega's van de andere partijen de schuld bij de verkeerde. "Die hypocriete politici waren stil toen Maccabi-tuig racistische en genocidale leuzen scandeerde over Gaza", stelt Van Baarle. "Ze waren stil toen Maccabi-tuig Palestijnse vlaggen vernielde en een taxichauffeur aanviel."