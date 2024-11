Belgisch drama: Meisje (13) verliest hand door vuurwerk dat pesters in haar woning gooiden

Een 13-jarig meisje is zwaar gewond geraakt nadat pesters vuurwerk haar appartement in hadden gegooid. Toen ze probeerde het vuurwerk op te rapen, ging het af – met desastreuze gevolgen: ze verloor vier vingers.

Dit gruwelijke incident vond dinsdag plaats in de Van Arteveldestraat, in hartje Brussel. Het meisje was even thuis om te lunchen en was alleen toen twee jongeren vanaf de straat vuurwerk naar haar keukenraam gooiden. De zware vuurwerkstaven braken het raam en eindigden sissend op de keukenvloer.

Stilte, en toen paniek

In een poging het vuurwerk terug te gooien, raakte het meisje zwaar gewond. “Alles werd stil en plots liep iemand schreeuwend de gang op”, vertelt een geschrokken buur. “Het was het buurmeisje, haar hand was helemaal kapot, onder het bloed. Ze was haar vingers kwijt.”

In de daaropvolgende chaos werd het hele gebouw geëvacueerd, uit angst dat er nog meer onontplofte explosieven in het blok lagen. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en direct geopereerd; ze is nu het grootste deel van haar rechterhand kwijt.

Pesters hadden het gemunt op haar broer

Ooggetuigen zagen hoe twee jongeren het vuurwerk naar binnen gooiden. Het dertienjarige meisje was waarschijnlijk niet het doelwit; de twee zouden het gemunt hebben op haar broer, die al langer door hen gepest werd. Eerder die week zouden ze zelfs al vuurwerk op het terras van het gezin hebben gegooid.

De politie heeft naar verluidt de hoofdverdachte, een jongen van 15, geïdentificeerd. Of hij inmiddels is opgepakt, blijft onduidelijk; het Openbaar Ministerie gaf geen commentaar. Wat voor type vuurwerk precies gebruikt is, is ook nog onbekend, maar men vermoedt dat het om cobra’s gaat – zwaar, illegaal vuurwerk dat populair is bij Brusselse jongeren.