VN bezorgd om discriminatie en geweld in Amsterdam

GENÈVE (ANP/AFP) - De Verenigde Naties zijn bezorgd door de "zeer verontrustende" berichten uit Amsterdam over het geweld tegen Israëliërs. Dat zei Jeremy Laurence, de woordvoerder van het VN-mensenrechtenbureau (OHCHR) tijdens een persconferentie in Genève.

"Niemand, niemand mag worden onderworpen aan discriminatie of geweld op basis van zijn nationale, religieuze, etnische of andere afkomst", zei Laurence. "We hebben begrepen dat de autoriteiten een onderzoek naar dit incident zijn gestart."

Donderdagavond werden supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv aangevallen in Amsterdam. De politie heeft 62 mensen opgepakt. Enkele slachtoffers moesten worden behandeld in het ziekenhuis.