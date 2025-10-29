DENK-leider Van Baarle: geluid van Wilders is keihard afgestraft

ROTTERDAM (ANP) - DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle is blij dat de PVV van Geert Wilders in de exitpoll zetels heeft verloren. Na felicitaties aan D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal zei hij in een toespraak: "Bovenal feliciteer ik Nederland met het feit dat de haatpartij van Wilders niet meer de grootste is."

Van Baarle zegt dat DENK de partij is die zich altijd heeft uitgesproken tegen discriminatie, moslimhaat en racisme. "Ik ben trots dat de positieve krachten in Nederland, dat alle DENK'ers eraan hebben bijgedragen dat het geluid van Wilders deze verkiezingen keihard is afgestraft", zei hij op de verkiezingsavond van zijn partij in Rotterdam.

DENK kan volgens de exitpolls opnieuw op 3 zetels rekenen. "Vergeet niet dat wij twee jaar geleden zijn gaan bouwen aan het nieuwe DENK, met een nieuwe generatie, een nieuwe fractie, nieuwe groep mensen, nieuw elan en nieuwe energie", aldus Van Baarle. "En vandaag heeft Nederland ons gezegd dat wij door mogen op die koers. Daar ben ik heel trots op."

Palestijnse symbolen

De DENK-leider zei graag te praten over het vormen van een coalitie als zijn partij daarmee haar plannen kan realiseren. "Dat zullen wij niet doen met partijen die blijven discrimineren, zoals de PVV, of politieke partijen die Israël blijven steunen. Met alle andere politieke partijen gaan we graag het gesprek aan", aldus Van Baarle.

In het hotel in Rotterdam waar DENK bijeen is voor de uitslagenavond zijn veel mensen die Palestijnse symbolen dragen, onder wie een vrouw met een jurk van de Palestijnse vlag. Van Baarle droeg een speldje van de Palestijnse vlag. In zijn toespraak zei hij: "Wij zijn pas vrij als Palestina ook vrij is."