Klaver moet vertrek Timmermans 'laten bezinken'

ROTTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA-prominent Jesse Klaver moet het vertrek van Frans Timmermans als partijleider "laten bezinken". Dat zei hij herhaaldelijk tegen de pers op de verkiezingsbijeenkomst van de partij. Op het verlies van de partij dat de exitpolls voorspellen, wilde hij nog niet reflecteren, noch wilde hij "speculeren" over mogelijke vervolgstappen zoals een opvolger van Timmermans.

Klaver benadrukte dat hij een collega is kwijtgeraakt met wie hij de afgelopen weken intensief heeft samengewerkt.