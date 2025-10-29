ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver moet vertrek Timmermans 'laten bezinken'

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:37
anp291025400 1
ROTTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA-prominent Jesse Klaver moet het vertrek van Frans Timmermans als partijleider "laten bezinken". Dat zei hij herhaaldelijk tegen de pers op de verkiezingsbijeenkomst van de partij. Op het verlies van de partij dat de exitpolls voorspellen, wilde hij nog niet reflecteren, noch wilde hij "speculeren" over mogelijke vervolgstappen zoals een opvolger van Timmermans.
Klaver benadrukte dat hij een collega is kwijtgeraakt met wie hij de afgelopen weken intensief heeft samengewerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading