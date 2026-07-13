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Shorttracker Roes na vermissing gezond terug in Nederland

Sport
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 12:54
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DEN HAAG (ANP) - De vermiste shorttracker Sven Roes is sinds afgelopen zondag weer terug in Nederland en is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Dat meldt de schaatsbond KNSB mede namens Roes en zijn familie.
"De familie en Sven willen iedereen bedanken voor hun steun, aandacht en betrokkenheid, maar zij hebben nu behoefte aan rust en privacy. Zij gaan ervan uit dat dit wordt gerespecteerd", aldus de familie via de schaatsbond, die toevoegt dit verder als een privézaak te beschouwen.
Twee weken geleden sloegen collega's uit de schaats- en shorttrackwereld online alarm. Op sociale media werd op 27 juli met een vermissingsbericht gevraagd uit te kijken naar de 26-jarige shorttracker. Niet veel later werd zijn auto aangetroffen op een parkeerplaats bij Schiphol en bleek de sporter naar het buitenland te zijn vertrokken.
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