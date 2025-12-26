Derde vogelgriepbesmetting in buurt van Limburgse Ysselsteyn

YSSELSTEYN (ANP) - Voor de derde keer in een week tijd is een besmetting met het vogelgriepvirus vastgesteld op een pluimveebedrijf in de buurt van de Limburgse plaatsen Ysselsteyn en Veulen, beide in de gemeente Venray. De drie bedrijven bevinden zich binnen 1 kilometer van elkaar.

Op 21 december werd het virus gevonden op een kalkoenenbedrijf in Ysselsteyn. Drie dagen later was dat het geval bij een kippenbedrijf en vrijdag is het vastgesteld bij een tweede kalkoenenbedrijf. Binnen 1 kilometer van het bedrijf waar het virus vrijdag is gevonden, bevindt zich nog een vierde pluimveebedrijf.

De 24.500 kalkoenen op de boerderij worden afgemaakt. Alle bedrijven binnen 3 kilometer hiervan worden gescreend, dat gaat om nog elf locaties. Binnen 10 kilometer omtrek liggen vijftig pluimveebedrijven. In dat gebied is een vervoersverbod ingesteld.