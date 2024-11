Dertien verdachten aangehouden in onderzoek naar vuurwapens

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft maandag dertien verdachten aangehouden in Rotterdam en Bergschenhoek in een onderzoek naar vuurwapenbezit. Het onderzoek richt zich op een groep jongeren die bedreigingen zouden uiten, zowel online als offline, aldus de politie. "Via beeld, maar ook via muziek, uiten zij dreigementen tegen anderen. Hierbij waren regelmatig (nep)vuurwapens te zien."

De verdachten zijn aangehouden op tien verschillende plekken. Het gaat om drie minderjarigen van 13, 15 en 16 jaar en vier mannen van 18 jaar, twee van 19, een van 21, een vrouw van 29 en twee mannen van 38 en 42 jaar.

In de doorzochte woningen van de verdachten zijn onder meer drie nepvuurwapens, een zwaard en een echt vuurwapen gevonden. Ook vond de politie een grote hoeveelheid echt en nepgeld, en een kleine hoeveelheid drugs. Ook had een van de verdachten een vuurwapen bij zich.

De politie gaat door met het onderzoek en sluit niet uit dat meer verdachten worden aangehouden.