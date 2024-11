Politie Berlijn waarschuwt Joden en homo's voor Arabische wijken

BERLIJN (ANP) - De Berlijnse politie waarschuwt Joden en homoseksuelen voor wijken met veel "mensen van Arabische afkomst". Volgens korpschef Barbara Slowik kunnen die twee groepen beter de plaatsen in Berlijn mijden waar dergelijke mensen wonen die sympathiseren met terreurbewegingen, meldt de Duitse krant Bild.

"We moeten hier eerlijk zijn. Personen die een keppeltje dragen of openlijk homo of lesbisch zijn zou ik adviseren om voorzichtiger te zijn", zei Slowik tegen de krant Berliner Zeitung. Ze benadrukt geen bepaalde groep te willen zwartmaken als daders. Maar "helaas zijn er bepaalde buurten waar de meerderheid van Arabische afkomst is die ook sympathieën koesteren voor terroristische groepen. Tegen mensen met een joods geloof en van Joodse afkomst wordt daar openlijke Jodenhaat geuit."

Volgens haar is er "gelukkig" weinig lichamelijk geweld tegen Joden. Maar ze zegt te begrijpen dat "zorgen en angst blijven".