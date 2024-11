OPCW: verboden traangas gebruikt op slagveld in Oekraïne

DEN HAAG (ANP/RTR) - De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft bekendgemaakt dat er sporen van traangas zijn gevonden in monsters die zijn genomen in de Oekraïense regio Dnjepropetrovsk, op de frontlinie in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het gebruik van traangas als oorlogsmiddel is verboden volgens de internationale Conventie voor Chemische Wapens, die onder toezicht staat van de OPCW.

Oekraïne had de hulp ingeroepen van het agentschap. Een team van de OPCW bekeek digitale bestanden, ontving getuigenverklaringen en onderzocht een granaatscherf en twee monsters uit de bodem, verzameld uit een loopgraaf. Op de granaatscherf en de twee bodemmonsters werden sporen aangetroffen van traangas, aldus OPCW.

Traangas is niet dodelijk, maar veroorzaakt tijdelijke irritatie aan de ogen en luchtwegen. De OPCW wijst geen schuldigen aan, maar Oekraïne en de Verenigde Staten hebben gezegd dat Rusland illegaal traangas gebruikt om loopgraven vrij te maken.