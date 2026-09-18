Dertien verdachten Overasselt blijven langer in cel

ARNHEM (ANP) - Dertien verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. Elf meerderjarige verdachten blijven nog minstens negentig dagen in de cel. Het voorarrest van twee minderjarigen is met 45 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem.

Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan. Twee van hen zijn vrijgelaten.

Van de 33 verdachten die nog vastzaten, zijn er inmiddels 32 voor de raadkamer gebracht. Zij blijven voorlopig vastzitten. Een 22-jarige Belg wordt vrijgelaten omdat er volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende aanwijzingen zijn voor betrokkenheid. Hij blijft wel verdachte.

De verdachten worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de beveiliger, het schieten op agenten en het bezit van vuurwapens. Het onderzoek gaat volgens het OM nog maanden duren. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.