Wielrenster Wiebes voegt zich bij vaste kern voor EK wielrennen

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen van volgende maand in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprintster neemt Ten Dam dezelfde zeven vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal.

Titelverdedigster Demi Vollering behoort tot de EK-selectie, net als Riejanne Markus, Lieke Nooijen, Puck Pieterse, Karlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak.

"Het is heel mooi dat we na de WK met dezelfde kern verder kunnen richting de EK", zei Ten Dam via wielerbond KNWU. "Deze wedstrijd vraagt weer iets anders van ons. Het parcours heeft veel weg van een Ardennenklassieker, met een lange aanloop voordat de steile beklimmingen bepalend worden."

"Lorena wil hier haar bijdrage leveren aan de ploeg en zich in dienst stellen van het gezamenlijke doel. Juist in het eerste deel van de koers kunnen haar snelheid en explosiviteit voor ons van grote waarde zijn", aldus de bondscoach. De EK wielrennen zijn van 3 tot en met 7 oktober.