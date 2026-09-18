Vermeer en Jetten spraken over motie van wantrouwen

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten (D66) hebben vrijdag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet, die de BBB steunde. Jetten vond dat "raar", omdat hij ook met de BBB verder wilde praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar drie zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar elf zetels rechts aan een meerderheid helpen.

Vermeer noemde de steun aan de motie donderdagavond een "signaal" en die woorden herhaalt hij nu weer op X. Volgens hem heeft de Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in gesprek met Jetten "tegen een muur" staan praten. Volgens Vermeer is het nu aan het kabinet om "de juiste keuzes te maken".

De BBB-leider stelt dat het kabinet vooral wil praten over de vermogensbelasting, hoe werk meer gaat lonen en de sociale zekerheid. "Het zijn belangrijke thema's, ook voor de BBB", schrijft Vermeer. Maar volgens hem is er "geen woord" over het stikstofbeleid gevallen. Zijn partij wil de strengere stikstofplannen eerst van tafel voordat het verder praat over de begroting.