Deskundigen adviseren tbs met dwang voor doden vrouw Rotterdam

DORDRECHT (ANP) - Deskundigen adviseren een tbs-behandeling met dwangverpleging voor de 36-jarige Selçuk A, die in de nacht van 5 op 6 juli zijn vrouw zou hebben gewurgd in hun woning in Rotterdam-Lombardijen. Het slachtoffer had tegen hem gezegd dat ze wilde scheiden.

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat A. verminderd toerekeningsvatbaar is en dat de kans op herhaling groot is. Zij denken dat hij een langdurige behandeling nodig heeft onder strikte beveiliging, lichtten zij woensdag toe in de rechtbank in Dordrecht.

Volgens A. is het advies van de deskundigen alleen gebaseerd op zijn verleden en niet op de periode dat hij samen was met zijn vrouw. Zij zou hem juist positief veranderd hebben, zei A., die in het verleden vaker is veroordeeld voor onder meer mishandeling, bedreiging en drugsfeiten. "Zij heeft mij gepusht om mijn betere zelf te zijn."

Dumasstraat

De vader en de zus van het slachtoffer vonden haar levenloos op de bank van haar huis in de Dumasstraat. A. had ze daarvoor herhaaldelijk gebeld en gezegd dat ze snel naar de flat moesten komen. Ook de baby van het stel was in de woning aanwezig. A. werd later aangehouden in de buurt van Oldenzaal.

De verdachte heeft een bekentenis afgelegd, maar zegt zich het moment niet te herinneren dat hij zijn vrouw zou hebben gedood. A. vertelde dat hij zich het beeld herinnert dat hij bovenop zijn vrouw ligt en haar niet wakker krijgt. "Dit is foute boel", had hij gedacht.

Drugsgebruik en persoonlijkheidsstoornis

De deskundigen houden er rekening mee dat A. zijn geheugenproblemen veinst. Hij had de avond van het incident veel geblowd. Bij A. is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, ook had hij problemen met drugsgebruik en mogelijk een posttraumatisch stresssyndroom. Verder zou het stel financiële problemen hebben gehad die zorgden voor stress.

Tijdens de zitting werd een verklaring voorgelezen van de moeder van het slachtoffer. "Zij was mijn armen, mijn vleugels en het licht in mijn ogen. Maar nu voelt het alsof mijn armen zijn afgehakt, mijn vleugels gebroken zijn en het licht in mijn ogen gedoofd is." De zus van het slachtoffer stond stil bij de gevolgen voor de dochter die haar moeder kwijt is. "Zij zal nooit meer haar knuffels voelen, haar stem horen of haar liefde ervaren zoals elk kind dat verdient."

Het Openbaar Ministerie formuleert later op de dag een strafeis.