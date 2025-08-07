ECONOMIE
Deze juli geen nieuw hitterecord, wel warmer dan gemiddeld

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 5:56
anp070825036 1
BONN (ANP) - Afgelopen juli was de derde warmste ooit gemeten, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus donderdag. Met 16,68 graden Celsius was het gemiddeld minder warm dan de juli van 2023 en 2024. "Maar dit betekent niet dat klimaatverandering is gestopt", waarschuwt directeur Carlo Buontempo van de klimaatdienst.
De wereldtemperatuur blijft structureel hoog, ziet Copernicus in de cijfers. In Europa viel de hitte in juli vooral op in Noord- en Zuidoost-Europa. In Turkije werd deze maand een hitterecord van 50,5 graden geregistreerd. Verschillende regio's hebben te maken met natuurbranden door de aanhoudende droogte.
Concreet was het wereldwijde gemiddelde nog steeds 0,45 graden warmer dan het langjarige gemiddelde voor juli. In vergelijking met de geschatte temperatuur van voor de industriële revolutie was het deze maand 1,25 graden warmer.
Copernicus heeft ook uitgerekend hoe warm het in Europa was op land. Hier was het gemiddeld 21,12 graden Celsius in juli. Dit staat op de vierde plaats van warmste Europese juli's ooit gemeten.
