ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-president Bolsonaro vecht huisarrest aan

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 5:59
anp070825037 1
BRASILIA (ANP/RTR) - De advocaten van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro hebben woensdag bezwaar aangetekend tegen het huisarrest dat hem is opgelegd.
Bolsonaro moest sinds vorige maand al een enkelband dragen in verband met de rechtszaak die tegen hem loopt. Hij wordt verdacht van een couppoging in 2022. De oud-president mocht ook geen sociale media gebruiken, en kreeg eerder deze week huisarrest opgelegd omdat hij dat via zijn zoons toch zou hebben gedaan.
Een rechter besloot dat Bolsonaro geen gebruik meer mag maken van zijn telefoon. Aanvankelijk mocht hij alleen nog zijn advocaten zien tijdens zijn huisarrest, maar eerder woensdag bepaalde een rechter dat hij wel familieleden mag ontvangen. Voor ander bezoek moet hij speciale toestemming aanvragen.
Vorig artikel

Deze juli geen nieuw hitterecord, wel warmer dan gemiddeld

Volgend artikel

Nederlandse deelname aan internationale vloot richting Gaza

POPULAIR NIEUWS

anp 432130599

Zo laat je lelijke waterkringen uit je houten tafel of vloer verdwijnen

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew