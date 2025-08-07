Oud-president Bolsonaro vecht huisarrest aan

BRASILIA (ANP/RTR) - De advocaten van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro hebben woensdag bezwaar aangetekend tegen het huisarrest dat hem is opgelegd.

Bolsonaro moest sinds vorige maand al een enkelband dragen in verband met de rechtszaak die tegen hem loopt. Hij wordt verdacht van een couppoging in 2022. De oud-president mocht ook geen sociale media gebruiken, en kreeg eerder deze week huisarrest opgelegd omdat hij dat via zijn zoons toch zou hebben gedaan.

Een rechter besloot dat Bolsonaro geen gebruik meer mag maken van zijn telefoon. Aanvankelijk mocht hij alleen nog zijn advocaten zien tijdens zijn huisarrest, maar eerder woensdag bepaalde een rechter dat hij wel familieleden mag ontvangen. Voor ander bezoek moet hij speciale toestemming aanvragen.