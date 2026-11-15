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Dichte mist in noordelijke provincies tot zondagochtend

Samenleving
door anp
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DE BILT (ANP) - In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en in het noorden van Overijssel komt in de nacht van zaterdag op zondag dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven.
Naar verwachting trekt de mist om 04.00 uur zondagochtend op.
Het KNMI waarschuwt voor vertragingen op de weg en adviseert automobilisten extra afstand te houden en langzamer te rijden. Bij zicht minder dan 200 meter moeten de mistlampen aan de voorkant van de auto aan en bij zicht minder dan 50 meter die aan de achterkant ook.
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