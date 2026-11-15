Israël doodt Hamas-commandant in Gazastrook

KHAN YOUNIS (ANP/RTR) - Hamas-commandant Samir Abu Younis is om het leven gekomen bij een Israëlisch bombardement in Khan Younis in de Gazastrook. Dat zeiden bronnen binnen Hamas tegen persbureau Reuters.

De Israëlische strijdkrachten zelf meldden in de nacht van zaterdag op zondag dat ze een commandant van Hamas hadden aangevallen.

Abu Younis zou onder vuur zijn genomen in een straat in Khan Younis. Daar raakten ook mensen gewond.

Sinds het staakt-het-vuren van oktober 2025 wordt er niet meer hevig gevochten, maar Israël valt nog steeds aan in Gaza. Daarbij zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker 1600 mensen om het leven gekomen.