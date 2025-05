Die Welt: weer recordaantal naturalisaties in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - Afgelopen jaar zijn in de Bondsrepubliek zeker 250.000 buitenlanders Duitser geworden. De krant Welt am Sonntag noemt het een record. Het cijfer staat voor naturalisaties in dertien van de zestien deelstaten. Die Welt heeft voor 2024 geen gegevens ontvangen van de deelstaten Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein. In 2023 zijn in alle deelstaten samen 200.000 mensen genaturaliseerd en dat was toen ook al een record.

Een wetswijziging maakte het eind juni 2024 makkelijker voor buitenlanders om te naturaliseren. Bovendien werd de dubbele nationaliteit toegestaan. Buitenlanders die geïntegreerd zouden zijn kunnen de Duitse nationaliteit na drie jaar aanvragen, anderen na vijf jaar in het land te hebben gewoond. Voorheen was dat acht jaar.

Buitenlanders die een Duits paspoort willen moeten wel een basiskennis hebben van de Duitse taal en een test afleggen over het leven in Duitsland, met name de maatschappij, de geschiedenis en de cultuur van het land.