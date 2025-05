Vier nieuwkomers in selectie hockeysters voor Pro League

UTRECHT (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeysters heeft voor de duels uit de Pro League in juni in Amstelveen vier nieuwe speelsters toegevoegd aan zijn selectie. Het gaat om Jip Dicke (SCHC), Maud van den Heuvel (SCHC), Pam van der Laan (Pinoké) en Danique van der Veerdonk (Den Bosch). Van dat viertal kwam alleen Van der Laan eerder al eens uit voor Oranje.

Door blessures en ziekte mist Ehren Stella van Gils, Eline Jansen, Marleen Jochems, Freeke Moes, Mikki Roberts en Mette Winter. Vorige week moest ook Laura Nunnink zich afmelden. De speelster van Den Bosch liep in de play-offs om de landstitel een zware knieblessure op. "Een groot drama voor Laura zelf. En voor ons een groot gemis", zegt Ehren in een toelichting op de selectie. "Laura is een heel geroutineerde speelster en erg belangrijk voor het team. We gaan haar zeker missen."

Nederland neemt het in het Wagener-stadion op tegen Australië, Spanje en China. Op 7 juni is Australië de eerste tegenstander.