Diepe teleurstelling bij klimaatorganisaties over EU-doel 2040

BRUSSEL (ANP) - Het akkoord van de Europese Unie over het klimaatdoel in 2040 is enorm teleurstellend, zeggen klimaatorganisaties woensdagochtend. EU-lidstaten zijn na lang en nachtelijk overleg akkoord gegaan met de voorgestelde 90 procent vermindering van uitstoot in 2040 in vergelijking met 1990. Maar daarbij zijn wel belangrijke concessies gedaan.

Zo mogen landen 5 procent van hun eigen uitstoot compenseren met het kopen van zogeheten koolstofkredieten buiten de Europese Unie. "Op die manier hoeft de uitstoot van EU-lidstaten zelf dus maar 85 procent te zakken", zegt Hilde Stroot van Oxfam Novib. "Met het huidige beleid was de EU al op koers om de uitstoot met 88 procent te verminderen in 2040." Daarmee is de ambitie feitelijk lager dan de koers die al is ingezet.

"Het is heel schizofreen dat de EU aan de ene kant landen continu aanspreekt hun ambitie te verhogen en nu zelf met een lagere ambitie komt", vindt Stroot. "Landen zijn niet gek. De EU is zo niet meer geloofwaardig."

Herzieningsclausule

Greenpeace noemt de afzwakking van het klimaatdoel schandalig. "Dit is schaamteloze greenwashing. Alsof je je klasgenoot betaalt om jouw huiswerk te doen", zegt Maarten de Zeeuw van de klimaatorganisatie. "De klimaatcrisis is urgent en we moeten nu juist versnellen in plaats van vertragen."

Ook het Wereld Natuur Fonds (WWF) maakt zich zorgen dat het klimaatdoel voor 2040 met deze afspraken in de praktijk lager uitkomt dan de koers die de EU al had ingezet. Daar komt bij dat de landen een herzieningsclausule hebben toegevoegd. Daarmee kijkt de Europese Commissie elke vijf jaar of de 5 procent compensatie buiten de EU genoeg is voor lidstaten om het doel te halen.

"Het toevoegen van een herzieningsclausule na vijf jaar verergert het probleem alleen maar", zegt Michael Sicaud-Clyet van WWF EU. "Het verandert wat een duidelijk, stabiel pad voor investeerders en industrieën zou moeten zijn in een bewegend doelwit."