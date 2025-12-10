Hockeyers openen Pro League met overwinning op Pakistan

SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - De hockeyers hebben de eerste wedstrijd in de Pro League met 5-2 gewonnen van Pakistan. In Santiago del Estero in Argentinië was de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee in de tweede helft sterker en maakte met drie treffers in het derde kwart het verschil.

Hannan Shahid opende de score voor Pakistan, maar Oranje kwam terug door een treffer van Koen Bijen. Een strafcorner van Timo Boers zorgde voor de voorsprong. De ruststand was echter 2-2 door een benutte strafcorner van Sufyan Khan.

In het derde kwart liepen de spelers van Delmee uit. Tijmen Reyenga scoorde uit een strafcorner. Duco Telegenkamp, die net als Jonas de Geus zijn rentree maakte na de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maakte de vierde treffer. Boers zorgde met zijn tweede benutte strafcorner voor de 5-2-eindstand.

De hockeyers spelen vrijdag opnieuw tegen Pakistan. Argentinië is de andere tegenstander in Santiago del Estero.