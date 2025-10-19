200.000 boetes uitgeschreven voor niet betalen tol A24

ZOETERMEER (ANP) - Sinds de opening van de Blankenburgverbinding zijn er tot en met september 200.000 boetes uitgeschreven aan weggebruikers voor het niet betalen van de verschuldigde tol. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro, bevestigde een woordvoerder van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) berichtgeving van de NOS.

De Blankenburgverbinding, de snelweg A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg, ging begin december vorig jaar open. Gebruikers moeten er tol voor betalen. Die wordt elektronisch geheven.

Elektronische tolheffing is een voor Nederland nieuwe manier van tol heffen zonder tolpoortjes of tolpleinen, maar op basis van het fotograferen van het kenteken van elk passerend voertuig, legt een woordvoerder uit. "Met verschillende borden boven en langs de weg wordt duidelijk gemaakt dat de A24 een tolweg is, welk tolbedrag geldt en hoe men de tol kan voldoen." Dat kan automatisch of iedere rit apart via de website e-tol.nl, aldus de woordvoerder. "Dat laatste moet binnen 72 uur na de rit."

35 euro boete

Als een weggebruiker vergeet te betalen, krijgt die per post een betalingsherinnering. Dat gebeurt nu bij een op de vijf passages. Als dan nog niet wordt betaald, volgt een boete van 35 euro. De groep mensen die niet op tijd betaalt, bestaat onder meer uit mensen die voor het eerst op de A24 komen en niet gewend zijn aan deze nieuwe manier van tolheffing, aldus de woordvoerder. "Sommige van deze gebruikers hebben even nodig om te ontdekken hoe deze nieuwe manier van tol betalen werkt."

Anderen beschouwen de betalingsherinnering als een factuur. "Zij betalen de tol dus pas als ze een betalingsherinnering krijgen toegestuurd." Dat gebeurt nu nog zonder extra kosten, maar vanaf 7 december kost een betalingsherinnering 9 euro.