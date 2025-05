Dijksma en politiebonden hadden 'goed' gesprek na ophef om brief

UTRECHT (ANP) - De Utrechtse driehoek (burgemeester, politie en justitie) en politiebonden NPB en ACP hebben een "goed en inhoudelijk" gesprek met elkaar gevoerd, laten zij na afloop weten. Het gesprek volgde nadat burgemeester Sharon Dijksma in een brief had geschreven dat agenten geen instructie hadden voor het gebruikte geweld bij een pro-Palestijnse demonstratie. Doordat Dijksma dit publiekelijk uitte, voelden de politiebonden zich niet gesteund.

Dijksma maakte vorige week al duidelijk dat ze geen oordeel heeft over het geweld voordat een onderzoek hiernaar is afgerond. Alle partijen die aan het gesprek deelnamen, benadrukken dat de driehoek geen oordeel heeft over het geweld, "en dat dit ook niet wordt geveld", totdat een onderzoek hiernaar is afgerond, aldus de gezamenlijke verklaring. De resultaten worden binnen een aantal weken verwacht.

"Ik ben heel blij dat we met elkaar om de tafel zijn gegaan om alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen te kunnen bespreken", aldus Dijksma. "De driehoek heeft de signalen van de politiebonden heel goed gehoord en staat pal voor de agenten op straat die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen."

Patrick Fluyt van ACP benadrukt dat het "heel belangrijk" is dat agenten zich in hun werk gesteund voelen. "Het was mooi om in het gesprek te horen dat we hier gezamenlijk voor staan", aldus Fluyt.