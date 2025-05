Judoka Van Dijke na val op sleutelbeen niet topfit naar WK

ARNHEM (ANP) - Sanne van Dijke begint komende maand niet topfit aan de WK judo in Boedapest. De winnares van olympisch brons in 2021 viel enkele weken geleden op een sleutelbeen, dat daarna een paar centimeter uitstak. De tweevoudig Europees kampioene schatte enkele maanden nodig te hebben voor haar herstel. "Maar die heb ik niet, dus ik probeer het zo goed mogelijk te doen", zei ze tijdens een mediadag op Papendal.

Van Dijke (29) denkt de WK te halen, zolang ze niet nog een keer op het sleutelbeen valt of er een tik op krijgt. "Anders wordt het kielekiele. Het is een aangepaste voorbereiding, maar als ik nu drie weken niks doe, hoef ik ook niet naar de WK te gaan. Dus ik moet een beetje risico nemen. Hoe realistisch de wereldtitel is, gaan we over drie weken zien." Ze komt op 17 juni in actie.

De Brabantse nam langer rust na de Spelen van Parijs, waar ze in de troostfinale verloor. Door die rustperiode had ze tijdens de komende WK waarschijnlijk al niet de grootste kans op de titel.