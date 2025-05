Carapaz voelt de vorm om leiderstrui Giro te veroveren

SAN VALENTINO (ANP) - Zes jaar na zijn eindzege in de Giro d'Italia is Richard Carapaz opnieuw in een positie die hem de eindzege in de Italiaanse rittenkoers kan bezorgen. De Ecuadoraan van EF Education - EasyPost finishte in de zestiende etappe als vierde en was daarmee de beste van de renners die aanspraak maken op de roze leiderstrui. Die is nog in handen van de Mexicaanse verrassing Isaac Del Toro van UAE Team Emirates.

"We wisten dat dit een cruciale etappe was. Het ging goed. Ik denk dat ik heb laten zien waarvoor ik gewerkt heb", vertelde Carapaz bij TNT Sports. De olympisch kampioen van Tokio (2021) pakte ruim anderhalve minuut terug op Del Toro en staat nu derde, net achter de Brit Simon Yates van Visma - Lease a Bike, op 31 seconden van de leider. Woensdag volgt opnieuw een bergrit met onder meer de gevreesde Passo del Mortirolo. "Ik denk dat ik goed genoeg ben om de strijd aan te gaan. Dat is de laatste jaren niet altijd het geval geweest", aldus Carapaz, die al een rit won.

Del Toro maakte bij de huldiging een montere indruk. "Omdat ik me vandaag realiseer dat ik de roze trui draag. Ik besef nu wat mijn positie is in deze koers. Iedereen valt aan en het is ongelooflijk dat ik een van de jongens ben voorin de koers, die slim moet zijn en moet verdedigen. Ik heb vandaag alles gedaan wat ik kon. Ik ben superblij en supermoe."

De Mexicaan ziet in het klassement Yates en Carapaz naderen. "Maar voor mij blijft alles hetzelfde. Ik moet voorin koersen en slim zijn. Soms aanvallend koersen, maar vooral ook opnieuw verdedigen."

"Door de regen aan het begin werd het een ware slijtageslag", zei Yates op de website van zijn ploeg. "Ik sta er goed voor. We zullen gaan zien hoe dit zich in de komende dagen gaat ontwikkelen."