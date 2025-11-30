Dijksma: landelijke politiek 'halfhartig' richting lokale bestuur

AMSTERDAM (ANP) - Sharon Dijksma verwijt de landelijke politiek "halfhartigheid" in de houding naar het lokale bestuur. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde bij Buitenhof op de advertentie in De Limburger waarin lokale bestuurders protesteren tegen intimidatie.

Dijksma steunt de oproep, die er kwam nadat bestuurders en raadsleden uit Venlo werden bedreigd om de komst van een azc. Gemeenten moeten zorgen voor asielopvang, zo is bepaald in de spreidingswet.

Volgens Dijksma keuren politici in Den Haag de bedreigingen af, maar "tegelijkertijd is het signaal altijd omspekt en omgeven met dilemma's". Het huidige kabinet wil eigenlijk af van de spreidingswet. "Doe dat dan gewoon. Maak het beleid. Maar zorg er ondertussen wel voor dat de mensen die voor jou in de frontlinie staan ook gewoon gesteund worden en doe dat hardop en doe dat zonder omhaal."

Minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart sprak zich uit tegen de bedreigingen, maar Dijksma wil dat premier Dick Schoof en Asielminister Mona Keijzer dat ook duidelijker doen.