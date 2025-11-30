Reeves ontkent misleiding over staat Britse overheidsfinanciën

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft zondag ontkend dat ze het Britse publiek had misleid door te liegen over de staat van de Britse overheidsfinanciën. Op nieuwszender Sky News sprak ze de beschuldigingen vanuit de Britse oppositie, die al op haar aftreden aandrong, tegen.

Het gaat om een toespraak op 4 november waarin ze had gesuggereerd dat ze te maken had met een groot tekort in de overheidsfinanciën. Dat maakte de weg vrij voor de belastingverhogingen die ze afgelopen woensdag aankondigde. Maar uit vrijgekomen overheidsdocumentatie is naar voren gekomen dat Reeves toen juist op koers lag voor een werkbare begroting, met een buffer van meer dan 4 miljard pond.

Zondag stelde Reeves echter dat haar begin november duidelijk was dat de speelruimte hoe dan ook niet voldoende zou zijn, vandaar dat ze moest ingrijpen. "Het overschot van iets meer dan 4 miljard pond was niet genoeg", zei ze. "De speelruimte zou niet voldoende zijn geweest en het zou de Bank of England geen ruimte geven om de rente verder te verlagen."