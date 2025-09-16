Grote steden hopen op meer daadkracht in klimaatbeleid 

AMSTERDAM (ANP) - Bestuurders van de vier grootste steden hopen dat een volgend kabinet meer daadkracht zal tonen op klimaatgebied dan het kabinet-Schoof. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen alle partijen op in de volgende kabinetsformatie "volwassen, fatsoenlijke beslissingen te nemen over onze toekomst".

De gemeentebestuurders reageren op de dinsdag verschenen Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat daarin zien dat het huidige en voorgenomen beleid onvoldoende is om het klimaatdoel voor 2030 te halen.

"Waar we een aantal jaren geleden nog hoop konden hebben, heeft dit kabinet broodnodige klimaatmaatregelen juist teruggedraaid in plaats van extra maatregelen te nemen om de doelen wél te kunnen halen", stelt de Amsterdamse wethouder Zita Pels namens het samenwerkingsverband G4. "Ondanks dat de minister zelf afgelopen jaar heeft aangekondigd met extra maatregelen te komen, laat ook deze begroting stilstand zien en dat is teleurstellend", zegt ze over het beleid van klimaatminister Sophie Hermans.

Overvol stroomnet

"Van dit kabinet kunnen we niks meer verwachten", klinkt het verder. "Maar de tijd dringt. Klimaatverandering trekt zich weinig aan van verkiezingen en formaties." Van de volgende regering vragen de grote steden onder meer actie om over te stappen op duurzame warmte. Dat vergt "duidelijke regels, voldoende investeringen en eerlijke tarieven voor alle inwoners".

Gemeenten moeten volgens de G4 ook genoeg geld krijgen om maatregelen te betalen die al jaren geleden zijn afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord. Tot slot pleiten ze voor een "snelle en structurele aanpak van netcongestie", het overvol raken van het stroomnet. Dat moet worden uitgebreid en de bestaande capaciteit moet beter worden benut, vinden ze.