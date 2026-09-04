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Dinsdag gesprek tussen minister en algemeen directeur ON!

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 18:44
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DEN HAAG (ANP) - Peter Vlemmix, de directeur van omroep Ongehoord Nederland (ON!), spreekt aankomende dinsdag met minister Rianne Letschert (Media, D66). Dat bevestigt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Vlemmix laat weten dat hem is verteld dat hij dinsdag een voorgenomen besluit te horen krijgt. Hij zegt ook dat hij dinsdag in de uitzending zit van het tv-programma Ongehoord Nieuws van de omroep.
ON! is sinds vorige week veel bekritiseerd vanwege een onlineuitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Daarop zei de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemöller onder meer dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. De uitzending is inmiddels offline gehaald.
'Kantelpunt'
Voor het Commissariaat voor de Media was dit nieuwe incident een "kantelpunt". Het Commissariaat voor de Media schreef dat minister Letschert de erkenning van Ongehoord Nederland kan intrekken. Zij besluit naar verwachting ergens na het weekend of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet.
De woordvoerder van de minister wil niet zeggen hoe laat en waar het gesprek is, en of dat voor of na het besluit van de minister is.
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